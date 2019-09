6 người chết, 2 người mất tích do thiên tai trong mưa bão số 4

Thông tin tại cuộc họp giao ban ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông tại Hà Nội sáng nay, 1.9, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai cho biết, mưa lũ do bão số 3 đã làm 3 người chết, trong đó, 1 người ở Hà Nội, 1 người ở Quảng Bình, và 1 người ở Hoà Bình.

Còn theo thông tin từ các địa phương, mưa lũ, giông lốc xảy ra ở nhiều tỉnh phía Bắc gây sét đánh cũng khiến 3 người thiệt mạng, trong đó, Hoà Bình 1 người và 2 người còn lại ở Thái Nguyên.

Trong trong sáng nay, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, 2 nạn nhân bị lũ cuốn trôi mất tích vẫn chưa được tìm thấy.

Trước đó, trưa 30.8, tại công trường thi công thủy điện Bản Bồ, xã Bản Hồ (H.Sa Pa, tỉnh Lào Cai), hai vợ chồng ông Trần Văn Viện và bà Nguyễn Thị Mùi (đều trú tại xã Hải Quan, H.Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đã bị lũ cuốn trôi khi đang trên đường tìm về khu lán trại để nghỉ trưa.

Hai vợ chồng ông Viện, bà Mùi đều là công nhân đang tham gia xây dựng công trình thủy điện này.

Thông tin về diễn biến áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), cho biết đang có những nhận định rất khác nhau về áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão trên Biển Đông

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới này diễn biến phức tạp và khi mạnh lên thành bão thì chưa thể khẳng định bão có ảnh hưởng vào đất liền nước ta hay không. Nhưng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới này, các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế từ 2 - 6.9 sẽ có mưa từ 300 - 500 mm, riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị nhận định mưa nhiều hơn. Các tỉnh Đắk Nông, Bình Phước, Lâm Đồng có mưa to cục bộ.

Cũng theo ông Năng, hiện nay ngoài khơi Thái Bình Dương, trên vùng biển miền Trung cũng đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới và có khả năng mạnh lên thành bão.

Kết luận tại cuộc họp, ông Trần Quang Hoài, Chánh văn phòng Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, đề nghị đôn đốc các địa phương thông báo liên tục diễn biến thời tiết về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông để các phương tiện chủ động tránh xa vùng biển nguy hiểm.

Trong đất liền, các địa phương cảnh báo có mưa lớn trong những ngày tới phải rà soát lại, đánh giá khả năng tích trữ nước của các công trình hồ, đập để tính toán phương án ứng phó mưa lũ trong đợt mưa tới. Các tỉnh bắc Trung bộ tăng cường thu hoạch lúa hè thu, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.