Nhà tốc mái, cột điện gãy do giông lốc ảnh hưởng từ bão số 4

Thông tin tại cuộc họp giao ban sáng nay, 30.8, Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai , Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), cho biết sáng sớm cùng ngày, bão số 4 đã đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình với sức gió cấp 7 - cấp 8, giật cấp 9.

Do ma sát mạnh với đất liền, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Thống kê đến sáng nay, các tỉnh ở khu vực bão đổ bộ chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

Tuy nhiên, từ chiều 29.8 giông lốc ảnh hưởng từ cơn bão số 4 đã xảy ra tại huyện Anh Sơn (Nghệ An) khiến 37 ngôi nhà bị tốc mái. Cùng thời điểm này, giông lốc cũng được ghi nhận xảy ra tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), làm 41 ngôi nhà tốc mái, trong đó có 12 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn và 2 ngôi nhà bị sập đổ. Tại thị xã Kỳ Anh còn có 11 cột điện gãy, đổ.

Cũng theo Văn phòng Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, trên vùng biển Quảng Bình đã ghi nhận có 2 tàu cá là BĐ 92028 TS với 12 lao động và tàu BĐ 35308 với 2 lao động đang mất liên lạc. Bộ đội biên phòng các tỉnh Quảng Bình và Bình Định đang tích cực phối hợp với gia đình chủ tàu để tìm kiếm các tàu này.

Ông Lê Thanh Hải, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường), cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế đã có mưa to. Tổng lượng mưa đo đến sáng nay phổ biến từ 150 - 250 mm. Ở các tỉnh Bắc bộ ghi nhận có mưa nhiều nơi, khu vực Hòa Bình và Sơn La có mưa to.

Dự báo trong ngày hôm nay mưa còn xảy ra ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhưng lượng mưa không quá lớn do bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển sang Lào. Từ chiều tối nay, mưa ở khu vực này sẽ giảm nhanh.

Ông Lê Thanh Hải cảnh báo, mưa lớn sẽ mở rộng ra các tỉnh phía Bắc do gió đông sau áp thấp nhiệt đới sẽ kết hợp với một đợt tăng cường của không khí lạnh yếu từ phía Bắc sẽ gây mưa rất lớn và có khả năng kéo dài những ngày tới ở Bắc bộ và Thanh Hóa.

Mưa lớn sẽ khiến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trong 2 - 3 ngày tới, mưa lớn kéo dài ở Bắc bộ nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tập trung ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Yên Bái.

Trận giông lốc chiều 29.8 tại xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh khiến nhiều ngôi nhà bị tàn phá Ảnh Hoàng Lâm

Cột điện, hoa màu của người dân gãy đổ la liệt sau giông lốc Ảnh Hoàng Lâm