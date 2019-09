Hệ lụy từ khai thác chung với Trung Quốc ở Biển Đông

Theo phát ngôn viên Panelo, chính Tổng thống Duterte nhắc đến kế hoạch thăm dò khai thác chung trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập trong khi Trung Quốc là phía đề xuất tỷ lệ ăn chia nói trên. Ông Duterte còn nhận định đây là “khởi đầu tốt”.

Bắc Kinh và Manila ký biên bản ghi nhớ (MOU) về khả năng khai thác dầu khí chung ở Biển Đông hồi tháng 11.2018 trong chuyến thăm Philippines của ông Tập. Theo trang tin The Rappler, hai bên dự kiến gặp nhau vào tháng 11 tới để thảo luận về khuôn khổ cho các thỏa thuận hợp tác. Trong đó, một trong những bước đi đầu tiên là đề xuất dỡ bỏ lệnh tạm dừng thăm dò dầu khí ở Biển Đông hồi năm 2013 do Tổng thống Philippines khi đó Benigno Aquino III ban hành giữa lúc căng thẳng dâng cao sau khi Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough. Nếu lệnh này được dỡ bỏ, 2 địa điểm được xem xét cho việc khai thác chung là phía bắc đảo Palawan của Philippines và khu vực bãi Cỏ Rong, theo The Philippine Star. Bãi Cỏ Rong là địa điểm xảy ra vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Gem-Ver 1 của Philippines và bỏ mặc 22 ngư dân trước khi họ được tàu cá VN ứng cứu hồi tháng 6.

Bên cạnh đó, phát biểu với giới phóng viên, Đại sứ Philippines tại Trung Quốc Jose Santiago Romana cho hay hai bên muốn hợp tác khai thác chung “tại những khu vực tranh chấp lẫn không tranh chấp” ở Biển Đông nhưng không nêu rõ chi tiết. Đại sứ này còn lưu ý thỏa thuận sẽ phải tuân theo hiến pháp của hai nước cũng như Công ước LHQ về luật Biển 1982 (UNCLOS). Theo một số nguồn tin từ Manila, thỏa thuận khai thác chung với Trung Quốc “rất quan trọng đối với Philippines” vì mỏ khí đốt tự nhiên Malampaya ở Palawan sắp cạn trong khi chính quyền Manila rất khó tự thăm dò, khai thác các mỏ mới trong bối cảnh Bắc Kinh triển khai tàu quấy rối, ngăn cản hoạt động dầu khí hợp pháp của các nước trong khu vực.

Thời gian qua, hàng loạt chuyên gia và quan chức Philippines lẫn quốc tế đều ra sức cảnh báo về những hậu quả khó lường đối với Philippines và cả khu vực liên quan đến kế hoạch nói trên. Theo cựu Cố vấn an ninh quốc gia Philippines Roilo Golez, việc khai thác chung với Trung Quốc sẽ đe dọa an ninh và lợi ích của nước này. Ông lập luận không có gì bảo đảm Trung Quốc sẽ không gian lận trong hợp tác hay mượn cớ “bảo vệ dự án chung” để cử lực lượng an ninh áp sát Philippines, chẳng hạn như tàu hải cảnh Trung Quốc sẽ có lý do cập cảng của đối tác. “Đây sẽ là ác mộng an ninh quốc gia với cái giá phải trả đắt hơn nhiều so với doanh thu từ khai thác chung”, ông Golez cảnh báo.