8 gia đình ở Hà Tĩnh trình báo có con mất tích trên đường sang Anh

6 gia đình tại Nghệ An nghi con em mình gặp nạn trong container ở Anh Chiều nay 26.10, ông Hoàng Danh Truyền, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Thành (Nghệ An), cho biết đến thời điểm hiện tại, huyện vẫn chưa nhận được thông tin nào từ phía các cơ quan chức năng về danh tính 39 nạn nhân tử vong trong container tại nước Anh. Tuy nhiên, có 4 gia đình ở xã Đô Thành và Thọ Thành (huyện Yên Thành) tự xác minh thông tin từ người thân đang sinh sống tại Anh và nghi con em mình nằm trong số 39 nạn nhân này. Tại xã Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu, Nghệ An) có 2 gia đình đang chờ thông tin của con trai (là hai anh em họ) cùng sang Anh. Đó là anh N.V.H (33 tuổi) và H.V.T (18 tuổi). Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, gia đình anh H. và anh T. cho biết, hai anh này sang Pháp từ hơn 1 năm nay. Gần đây, do ít việc nên cả 2 quyết định sang Anh. Ngày 23.10, anh H. gọi điện về nhà báo tin cả 2 chuẩn bị vượt biên sang Anh. Trưa cùng ngày, người nhà nhận được điện thoại từ một người lạ nói chuẩn bị 11.000 bảng Anh để đóng chi phí cho anh H. Tuy nhiên, từ đó đến nay gia đình không nhận được liên lạc. Gọi điện cho người này cũng không được. Khánh Hoan