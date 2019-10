Một gia đình ở Hà Tĩnh nghi con gái chết cóng trong thùng xe container ở Anh

Sáng nay 26.10, trao đổi với Thanh Niên, ông Bùi Việt Hùng, Phó chủ tịch UBND thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, vào ngày 25.10, ông Phạm Văn Thìn (55 tuổi, trú tại khối 7, thị trấn Nghèn) lên UBND thị trấn làm giấy xác nhận nhân thân để gửi sang nước Anh nhờ người nhận dạng vì nghi ngờ con gái ông là chị Phạm Thị Trà My (26 tuổi) nằm trong số 39 nạn nhân chết cóng trong thùng xe container tại Essex, Vương quốc Anh.

Trong giấy xin xác nhận nhân thân, ông Thìn ghi rõ: “Con gái tôi xuất phát từ Việt Nam vào ngày 3.10.2019 sang Trung Quốc , Pháp và Anh. Có khả năng con gái Phạm Thị Trà My là 1 trong số 39 nạn nhân chết trong xe container ở khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Gray, Vương quốc Anh”.

Ông Thìn xin địa phương xác nhận ông là cha đẻ của chị Phạm Thị Trà My (có chiều cao khoảng 155 cm, cân nặng 47 kg) để ông làm thủ tục pháp lý về việc nhận dạng và đưa con gái ông từ Anh trở về Việt Nam.

Theo ông Hùng, vợ chồng ông Thìn sinh được 3 người con, chị My là con út. Sau khi học xong cấp 3, chị My đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Sau 3 năm sang xứ người làm thuê, chị My vừa trở về nhà được khoảng 3 tháng rồi lại tiếp tục làm giấy tờ để sang Anh.

“Em My gửi tin nhắn về trong điện thoại của mẹ em này là bà Nguyễn Thị Phong có nội dung là "con xin lỗi bố mẹ, con đi nước ngoài không thành, con chết vì không thở được..." Đây là những dòng tin nhắn cuối cùng mà My gửi cho người thân vào ngày 23.10 và sau đó thì gia đình hoàn toàn mất liên lạc với em. Hiện chúng tôi cũng đã đến thăm hỏi, động viên người thân em My và báo cáo sự việc cho cấp trên”, ông Hùng nói.