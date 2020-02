9 cán bộ công an cách ly do tiếp xúc du khách Hàn Quốc: Khử trùng trụ sở công an

Ngày 28.2, ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết, liên quan đến việc các cán bộ công an có tiếp xúc với 2 người Hàn Quốc trong lúc làm nhiệm vụ, hiện 9 cán bộ công an phường đã đi kiểm tra sức khỏe và 4 người dân trên địa bàn đang được cách ly tại nhà.

13 người tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp

Theo báo cáo của UBND P.Nại Hiên Đông, qua công tác nắm tình hình, vào lúc 10 giờ ngày 27.2, lực lượng Công an P.Nại Hiên Đông kiểm tra cơ sở O.Z. Spa (đường Lê Chân, P.Nại Hiên Đông) do bà Ng.T.T.H. (SN 37 tuổi, quê H.Bắc Trà My, Quảng Nam) làm chủ.

Bà H. khai báo, cơ sở thường có 2 người khách là Y.S.U. (50 tuổi, quê quán TP.Deagu, Hàn Quốc; lưu trú tại P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà) và bà Y.Y. (53 tuổi, quê quán Seoul, Hàn Quốc; lưu trú tại P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đến để bàn hợp tác kinh doanh làm dịch vụ Spa . Trong đó, bà Y.Y. đến cơ sở hàng ngày và Y.S.U. đã đến 3 lần.

Ngoài bà H. thì tại cơ sở O.Z. Spa còn có 3 người tiếp xúc trực tiếp với 2 người Hàn Quốc gồm 2 nhân viên: D.T.M.Ph. (28 tuổi, trú P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà); H.T.A.Ng. (24 tuổi, trú P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và cháu bé N.N.M.A. (9 tuổi, trú P.Nại Hiên Đông).

Trong quá trình làm nhiệm vụ, có 2 công an thuộc lực lượng Công an P.Nại Hiên Đông tiếp xúc, làm việc với chủ, các nhân viên cơ sở O.Z. Spa. Sau đó, cả 2 trở về cơ quan ăn cơm trưa với cán bộ, chiến sĩ công an, gồm 5 cán bộ và 2 chỉ huy công an phường.

Tổng cộng có tất cả 13 người tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp, liên quan đến 2 người khách Hàn Quốc.

9 cán bộ công an tự nguyện cách ly

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND phường, Công an P.Nại Hiên Đông đã rà soát, phối hợp với chính quyền, công an các phường: An Hải Bắc, Hòa Cường Bắc làm rõ thông tin, danh tính.

Địa phương cũng đã báo cáo sự việc ban đầu đến cấp trên, đồng thời chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện các thủ tục cần thiết trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Hiện có 9 cán bộ công an P.Nại Hiên Đông (Sơn Trà, Đà Nẵng) tự nguyện cách ly sau khi tiếp xúc trực tiếp, hoặc gián tiếp với 2 khách Hàn Quốc Ảnh: A.V Theo đó, đưa bà Y.Y. đến Trạm Y tế P.Hòa Cường Bắc; đưa Y.S.U. đến Trạm Y tế P.An Hải Bắc để tiến hành kiểm tra, theo dõi, cách ly theo quy định; 4 người, gồm: chủ, nhân viên và cháu bé tại cơ sở Q.Z. Spa được cách ly tại nhà.

Theo ông Hải, 2 người khách Hàn Quốc đã được cách ly tại cơ sở y tế theo đúng quy định. Trong khi đó, 9 cán bộ, chiến sĩ Công an P.Nại Hiên Đông có tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp với 2 người Hàn Quốc đã tự nguyện đến cơ sở y tế để cách ly.