Ai chịu trách nhiệm việc học sinh tử vong vì cây phượng bật gốc trong sân trường

Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi ai chịu trách nhiệm về tai nạn xảy ra với các em học sinh?

Quy định về cây xanh đô thị

Trả lời PV Thanh Niên, luật sư (LS) Nguyễn Hữu Thục (thuộc Đoàn LS TP.HCM) nêu ý kiến, sự việc đau lòng xảy ra tại Trường THCS Bạch Đằng là hồi chuông cảnh báo cho tất cả các cơ sở, trường học, bệnh viện… có cây xanh cổ thụ trên địa bàn TP.HCM trong mùa mưa sắp tới.

LS Nguyễn Hữu Thục cho rằng, theo quy định của Nghị định 64/2010/NĐ-CP về quản lý cây xanh đô thị thì “cây xanh được trồng trong khuôn viên các trụ sở trường học, bệnh viện, nghĩa trang, các công trình tín ngưỡng, biệt thự, nhà ở và các công trình công cộng khác do các tổ chức, cá nhân đó sử dụng thì được gọi là cây xanh sử dụng hạn chế trong đô thị”.

Lời kể của nhân chứng vụ cây phượng bật gốc ngã làm chết 1 học sinh Tại điều 16 của nghị định này quy định đối với cây xanh sử dụng hạn chế trong đô thị thì “các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh trong khuôn viên do mình quản lý”. Việc chặt hạ, dịch chuyển cây xanh trong khu vực này phải tiến hành thủ tục xin giấy phép theo quy định của nghị định này.

Các em học sinh bị thương đang được được điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng 2 Ảnh: Đậu Tiến Đạt

LS Thục nói thêm, lẽ ra Trường THCS Bạch Đằng phải có trách nhiệm lên kế hoạch báo cáo với chính quyền địa phương về tình hình quản lý các cây xanh trước mùa mưa hoặc thuê đơn vị quản lý cây xanh, công ty công ích có chức năng để khảo sát, kiểm tra mức độ an toàn của cây xanh trong khuôn viên. Đây là ý thức chủ quan của đơn vị quản lý, mà cụ thể là Trường THCS Bạch Đằng vì việc cây ngã đổ không phải lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn TP.HCM.

“Quay lại vấn đề cây phượng trong khuôn viên trường học, nếu cây phượng này không thuộc danh mục cây cổ thụ, cây bảo tồn, cây được đánh số bảo quản thì trách nhiệm đương nhiên thuộc về nhà trường. Đây là bài học cảnh báo không những cho trường học mà còn cho các cơ quan tổ chức khác trong việc quản lý cây xanh sử dụng hạn chế trong đô thị”, LS Thục nói.

Chủ sở hữu được giao quản lý cây phượng phải bồi thường

Còn LS Hoàng Tư Lượng (thuộc Đoàn LS TP.HCM) cho biết theo quy định tại Điều 604 bộ luật Dân sự 2015 đã quy định: "Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý phải bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra”. Vì vậy, nếu cây xanh gãy đổ gây thiệt hại về người và tài sản thì tổ chức, cá nhân bị thiệt hại có thể khởi kiện chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý cây để yêu cầu bồi thường thiệt hại, căn cứ vào mức độ thiệt hại gồm tài sản, tính mạng, sức khỏe ... được quy định trong bộ luật Dân sự 2015.

Hiện trường cây phượng bị bật gốc trong sân Trường THCS Bạch Đằng Ảnh: Mai Thanh

Tuy nhiên, LS Lượng nhấn mạnh điều cần lưu ý là dù thiệt hại có xảy ra nhưng nạn nhân sẽ không được bồi thường nếu sự cố xảy ra do lỗi của người bị thiệt hại hoặc do sự kiện bất khả kháng theo quy định tại khoản 2, điều 584, bộ luật Dân sự 2015, đó là: “Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác”.

Cây phượng bật gốc đè học sinh: Bác sĩ nói gì về 2 trường hợp bị thương nặng? LS Lượng phân tích thêm, cần lưu ý là nhà trường và bảo vệ trường phải có trách nhiệm cắt tỉa cành, gia cố gốc cây xanh hoặc có biện pháp để giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn từ những cây xanh do trường quản lý. “Cơ quan chức năng cần làm rõ nguyên nhân cây bật gốc đè lên học sinh để có hướng giải quyết sớm”, LS Lượng nhấn mạnh.