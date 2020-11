Ai ký quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến Đường 'Nhuệ'?

Tại buổi làm việc này, ông Nguyễn Văn Lẫm, bà Phạm Thị Quyết được điều tra viên cho xem và thông tin rằng, vào ngày 28.9 vừa qua, Viện KSND tỉnh Thái Bình đã ra quyết định hủy Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 12 ngày 29.3.2018 của Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình do thượng tá Cao Giang Nam ký, liên quan đến việc vợ chồng Đường - Dương và đàn em bị ông Lẫm, bà Quyết tố chiếm đóng, hủy hoại tài sản tại Công ty TNHH Lâm Quyết (xã Vũ Chính, TP.Thái Bình) vào năm 2017.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 11.5.2020, tại Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình, Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành mở phiên toà phúc thẩm vụ án hình sự lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với hai bị cáo Nguyễn Văn Lẫm (58 tuổi, ngụ số 138 đường Nguyễn Danh Đới, P.Trần Lãm, TP.Thái Bình) và Phạm Thị Quyết (53 tuổi, vợ ông Lẫm).

Sau phiên toà, HĐXX Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội quyết định huỷ Bản án sơ thẩm số 25 ngày 12.6.2019 của Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình, trả hồ sơ về VKSND tỉnh Thái Bình giải quyết theo quy định của pháp luật. Ông Lẫm và bà Quyết cũng được cho tại ngoại sai 2 năm tạm giam.

HĐXX đồng thời kiến nghị Viện KSND tỉnh Thái Bình và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 12 ngày 29.3.2018 của Công an TP.Thái Bình, đồng thời khởi tố vụ án, phục hồi điều tra việc Đường “Nhuệ” cùng đàn em chiếm đóng trụ sở Công ty TNHH Lâm Quyết.

Đơn tố cáo Đường “Nhuệ” của ông Lẫm, bà Quyết có nội dung: Do Công ty TNHH Lâm Quyết ký được nhiều hợp đồng, cần nhiều vốn để mua vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất nên vợ chồng ông Lẫm bà Quyết vay tiền của ông Nguyễn Xuân Đường (thường gọi Đường “Nhuệ”) nhiều lần, tổng cộng số tiền là 1,7 tỉ đồng với lãi suất thỏa thuận miệng là 2.000 đồng/triệu/ngày, không có thời hạn vay.

Do ông Lẫm, bà Quyết chưa có tiền trả nợ, từ ngày 3 - 19.10.2017, Đường “Nhuệ” cùng đàn em xuống chiếm đóng, huỷ hoại, đập phá tài sản tại trụ sở Công ty TNHH Lâm Quyết để gây sức ép yêu cầu sang nhượng công ty cho Đường.

Trong suốt thời gian này, Đường thường xuyên gọi điện, đe dọa ép ông Lẫm phải ủy quyền hoặc bán công ty cho ông Đường. Ông Lẫm đã đưa ra nhiều bằng chứng về việc này, trong đó có file ghi âm cuộc nói vào tháng 10.2017, cho thấy ông Lẫm đã bị dọa rằng: “Nếu không bán công ty thì tốt nhất trốn đi chứ đừng về Thái Bình”, “Nếu bước chân về gặp ở đâu đánh ở đó”, “sẵn sàng cho đàn em đánh giết chấp nhận sau đó nuôi đàn em ở trong tù”…

Lo sợ, ông Lẫm đã có đơn gửi tới Công an TP.Thái Bình và các cơ quan chức năng khác của tỉnh Thái Bình, tố cáo sự việc. Công an TP.Thái Bình đã mời ông Lẫm, bà Quyết đến để làm việc.

Tuy nhiên, ông Lẫm bà Quyết cho biết, bất ngờ rằng buổi làm việc này chỉ xoay quanh việc bà Quyết vay mượn dân sự của một người khác, chứ không hề làm việc về chuyện công ty của ông Lẫm bà Quyết bị đập phá cướp tài sản, ông Lẫm bị Đường dọa giết. Đến ngày 29.3.2018, Cơ quan CSĐT Công an Thái Bình có Thông báo số 12, thông báo không khởi tố vụ án hình sự đối với nội dung tố cáo Đường.

Nêu quan điểm về sự việc này, luật sư Trần Hồng Lĩnh (Đoàn Luật sư TP Hải Phòng) nói: “Sau khi xem đơn, xem các video clip, fie ghi âm và chứng cứ về vụ việc, tôi nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội “đe dọa giết người”; tội “xâm phạm trái phép chỗ ở của người khác”; tội “cưỡng đoạt tài sản”; tội “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”. Cơ quan tố tụng cần phải vào cuộc xử lý vụ việc này, điều tra và có thông báo rõ ràng, tránh để dư luận đặt ra nghi vấn “phải chăng tội phạm được bao che?”.

Theo quy định pháp luật, nếu thực sự sự việc nghiêm trọng đúng như những gì nạn nhân tố cáo, nếu không vào cuộc, cơ quan điều tra địa phương còn có thể bị quy trách nhiệm xâm phạm hoạt động tư pháp, ví dụ như tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi hành công vụ”; tội “không truy cứu trách nhiệm Hình sự người có tội”.

Trước đó, vào ngày 16.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình cũng đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 5.7.2015 của Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình (cũng do thượng tá Cao Giang Nam ký) đối với vụ án hình sự cố ý gây thương tích, xảy ra ngày 18.11.2014, tại trụ sở Công an P.Trần Lãm, TP.Thái Bình để tiến hành điều tra lại.