AIPA nhất trí sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông

Nhiều đoàn nêu vấn đề hòa bình, an ninh, an toàn ở Biển Đông cần dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS) 1982; Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); nhất trí thúc đẩy để sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC). “Các ý kiến đều nhất trí về các ưu tiên của AIPA cũng như ASEAN là lấy người dân làm trung tâm, lắng nghe ý kiến người dân, tập trung giải quyết các khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra đối với người dân trên tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau”, bà Ngân cho hay.