Ấm áp tình người trong lũ dữ

Như Thanh Niên thông tin, xã An Thủy là một trong 2 xã ngập sâu nhất của H.Lệ Thủy (Quảng Bình) trong lũ lũ vừa qua. Trong khi nhà mình nước ngập 2 - 3 m, đồ đạc chìm trong lũ... nhưng ông Lê Văn Quyết (48 tuổi), Chủ tịch xã An Thủy, vẫn cùng đoàn cứu hộ dầm mình trong nước lũ cuồn cuộn suốt 2 ngày cứu hơn trăm người dân. Ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch H.Lệ Thủy, cho biết ông Quyết là chủ tịch xã vừa được bầu trong nhiệm kỳ này, rất xông xáo, nhiệt tình, cũng là người có năng lực và trách nhiệm. “Hình ảnh Chủ tịch xã An Thủy bơi giữa nước lũ cứu dân cũng là hình ảnh tiêu biểu về cứu hộ, cứu nạn, gây xúc động thời gian qua”, ông Tình chia sẻ.