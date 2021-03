An Giang: Bị đánh hội đồng, nam thanh niên 20 tuổi đâm chết người

Sáng 8.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Võ Lê Phúc Tâm (20 tuổi, trú P.Châu Phú B, TP.Châu Đốc) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích . Tâm đã dùng dâm đâm thiếu niên 16 tuổi tử vong sau khi bị đánh hội đồng