An Giang: Khởi tố, bắt giam bị can đưa người xuất, nhập cảnh trái phép

Sáng ngày 28.6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa thi hành lệnh bắt tam giam bị can Dương Văn Tỷ (56 tuổi, trú xã Phú Hữu, H.An Phú, An Giang) để điều tra xử lý về hành vi tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép

Khu vực biên giới giáp Campuchia nơi Dương Văn Tỷ đưa nhiều người xuất, nhập cảnh trái phép Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 30.5, Dương Văn Tỷ được một người tên Tiên điện thoại nhờ đưa Tiên và gia đình xuất cảnh trái phép sang Campuchia để dự đám tang, rồi đưa nhập cảnh trái phép về Việt Nam với giá 2 triệu đồng/1 người, Tỷ đồng ý. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Tỷ dùng xuồng đưa Tiên cùng 8 người thân của Tiên xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Sau đó, trong hai ngày 4.6 và 6.6, Tỷ tổ chức đưa Tiên và người thân của Tiên nhập cảnh trái phép về Việt Nam và nhận 15 triệu đồng tiền công. Sau đó, hành vi vi phạm của Tỷ bị người dân phát hiện, tố giác. Từ đó, Công an H.An Phú phối hợp cùng Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang mời Tỷ làm việc và đưa vào trung tâm cách ly y tế tập trung.