An Giang: Nổ bình gas, 3 căn nhà ở TP.Long Xuyên cháy rụi

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh An Giang, ngọn lửa xuất phát từ số nhà 256/2 Trần Nhật Duật, do gia đình ông Dương Văn Thắng (58 tuổi) thuê ở. Thời điểm trên, ông Thắng đang sử dụng bình gas nấu ăn thì bất ngờ bình gas phát nổ , gây cháy và ngọn lửa nhanh chóng lan ra 2 căn nhà lân cận