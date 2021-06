An Giang: Nữ quái cầm đầu đường dây lô đề 'khủng' hàng chục tỉ đồng

Chiều 5.6, Công an tỉnh An Giang cho biết cơ quan này vừa triệt phá một đường dây đánh bạc "khủng" dưới hình thức ghi lô đề trên địa bàn. Đường dây này do nghi phạm Nguyễn Thị Thủy Liên (55 tuổi, ngụ P.Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên) cầm đầu.

Theo Công an tỉnh An Giang, chỉ kiểm tra sao kê một tài khoản của Liên, từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch cờ bạc trong đường dây này đã hơn 50 tỉ đồng. Số tiền cờ bạc "chảy" qua đường dây này, mặc dù chưa thống kê, xác định hết, nhưng đã được ước lượng là rất lớn.

Công an khám xét nơi ở của Dương Văn Hoàng, trên đường Hai Bà Trưng, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, trong sáng 5.6, đại tá Đinh Văn Nơi , Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đã trực tiếp chỉ đạo hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an đồng loạt tiến hành khám xét nơi ở của 7 nghi phạm tại TP.Long Xuyên, gồm: Nguyễn Thị Thủy Liên (55 tuổi, ngụ đường Phan Tôn, P.Mỹ Xuyên), Huỳnh Sĩ Nguyên (42 tuổi, ngụ P.Mỹ Phước), Dương Văn Hoàng (62 tuổi, ngụ P.Mỹ Long), Lê Tấn Hảo (55 tuổi, ngụ P.Bình Khánh), Trương Thị Bích Hạnh (40 tuổi, ngụ P.Mỹ Bình), Lương Thị Kim Khá (41 tuổi, ngụ P.Mỹ Phước), Trần Thị Ánh Tuyết (49 tuổi, ngụ P.Đông Xuyên, cùng thuộc TP.Long Xuyên).

Nhiều sổ ghi lô đề được Công an An Giang phát hiện khi khám xét nhà của Dương Văn Hoàng Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Đồng thời, lực lượng Công an tỉnh An Giang cũng tiến hành khám xét nơi ở của La Thị Hồng Yến (48 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, H.Thoại Sơn); Ung Văn Nay (44 tuổi), Huỳnh Thị Thu Sương (32 tuổi, cùng ngụ T.T.An Châu, H.Châu Thành) và Nguyễn Thanh Tuấn (39 tuổi, ngụ xã Hòa An, H.Chợ Mới, An Giang). Cơ quan công an đã phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu vật chứng liên quan đến đường dây cờ bạc lớn, thu giữ hơn 100 điện thoại di động các loại; nhiều máy fax, máy in, máy tính và rất nhiều phơi ghi lô đề... Bước đầu công an thu giữ tại nơi ở của các nghi phạm lượng tiền mặt hơn 5 tỉ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.

Lực lượng Công an tỉnh An Giang khám xét nơi ở của Lê Tấn Hảo ở P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Trong quá trình lực lượng công an tiến hành khám xét các địa điểm, đã có 8 nghi phạm khác có liên quan trong đường dây cờ bạc này xin ra đầu thú.

Được biết đường dây cờ bạc này đã hoạt động nhiều năm. Bước đầu, Công an tỉnh An Giang xác định có hơn 60 người có liên quan đến đường dây cờ bạc này.

Tiền và các tang vật có liên quan đến hoạt động cờ bạc được công an thu giữ tại nơi ở của Lê Tấn Hảo Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP