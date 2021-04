An Giang: Phát hiện hơn 100 tấn đậu xanh được vận chuyển trái phép qua biên giới

Chiều 25.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoanh Tha (35 tuổi) và Nguyễn Văn Thắng (33 tuổi, cùng trú ấp An Khánh, xã Khánh An, H.An Phú) để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Hơn 100 tấn đậu xanh được Công an An Giang phát hiện trong kho của Nguyễn Hoanh Tha tại xã Khánh An, H.An Phú

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông tin, trước đó vào rạng sáng 20.4, từ nguồn tin báo từ quần chúng nhân dân cung cấp, đơn vị cử lực lượng phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt quả tang Võ Văn Điệp (40 tuổi) Võ Phước Hậu (37 tuổi, cùng trú tỉnh Kandal, Campuchia) đang vận chuyển trái phép khoảng 20 tấn đậu xanh để giao lại cho kho hàng tại xã Khánh An, H.An Phú do Nguyễn Hoanh Tha làm chủ.