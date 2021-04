An Giang: Phát hiện một tài xế sử dụng nhiều bằng lái giả, chứng minh thư giả

Sáng ngày 12.4, Đội Cảnh sát giao thông , trật tự Công an TP.Châu Đốc (An Giang) cho biết đơn vị này vừa phát hiện một tài xế xe khách sử dụng nhiều giấy phép lái xe giả và CMND giả.

Trước đó, khoảng 8 giờ 15 phút ngày 11.4 Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an TP.Châu Đốc tuần tra kiểm soát giao thông khu vực P.Núi Sam thì phát hiện xe khách BS 51B - 002.09 do tài xế Phan Thế Thịnh (39 tuổi, trú xã An Khánh, H.Châu Thành, tỉnh Bến Tre) điều khiển, có có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông, nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra