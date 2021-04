An Giang: Phát hiện nhiều xe đạp và phụ tùng xe đạp nghi nhập lậu

Sáng ngày 21.4, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang tại TP.Châu Đốc cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ kho hàng chứa rất nhiều xe đạp và phụ tùng xe đạp nước ngoài, nghi vấn là hàng nhập lậu

Tạm giữ nhiều xe đạp nghi nhập lậu

Cụ thể, trước đó khoảng 9 giờ 40 phút ngày 20.4, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang tại TP.Châu Đốc phối hợp Công an xã Vĩnh Tế (TP.Châu Đốc) kiểm tra kho hàng tại số 104 - 106 thuộc tổ 11, khóm Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Tế do bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu (38 tuổi, trú P.Núi Sam, TP.Châu Đốc) quản lý.