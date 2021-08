An Giang: Tạm giam bị can dùng kim tiêm dọa nhiễm HIV để cưỡng đoạt tài sản

Chiều 9.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc ( An Giang ) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Lâm Văn Vũ (29 tuổi, ngụ P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 6.8, chị T. (31 tuổi, ngụ P.Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc) đến một cửa hàng trên đường Lê Công Thành, P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc, để mua đồ. Lúc này, Vũ cầm ống kim tiêm đi đến chỗ chị T. nói xin tiền mua cơm vì đang khổ và bị nhiễm HIV. Sợ Vũ dùng kim tiêm đâm nên chị T. liền đưa 17.000 đồng tiền dư trong lúc mua hàng rồi nhanh chóng điều khiển xe chạy đi. Đến chiều cùng ngày, chị T. đến cơ quan công an tố giác hành vi của Vũ.

Quá trình điều tra, công an xác định ngoài vụ việc trên Vũ còn dùng ống kim tiêm để đe dọa người dân để thực hiện nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản khác trên địa bàn P.Châu Phú A.

Cũng trong ngày 9.8, Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Châu (An Giang) cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Văn Thức (31 tuổi, ngụ P.Long Hưng, TX.Tân Châu) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

Trần Văn Thức tại cơ quan công an ẢNH: NGHIÊM TÚC

Trước đó, ngày 6.8, Công an TX.Tân Châu nhận tin báo của chị L.(22 tuổi, ngụ P.Long Hưng, TX.Tân Châu) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà (nhà đang sửa chữa), rạch mùng lấy trộm 2 điện thoại iPhone 6 và iPhone X, trị giá khoảng 20 triệu đồng lúc rạng sáng cùng ngày. Tiến hành xác minh, điều tra và sàng lọc các đối tượng nghi vấn, Công an TX.Tân Châu xác định Thức là người thực hiện vụ trộm trên nên bắt giữ. Khám xét nơi ở của Thức, công an thu giữ 1 điện thoại iPhone X.

Theo công an, Thức có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và là người nghiện ma túy, vừa mới đi cắt cơn giải độc về.

Hiện vụ việc trộm cắp tài sản và cưỡng đoạt tài sản nêu trên đang được Công an TP.Châu Đốc và Công an TX.Tân Châu (An Giang) tiếp tục điều tra làm rõ.