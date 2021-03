An Giang: Truy tìm nghi can giả nhà sư lừa đảo 20 tấn sắt để xây chùa

Chiều 6.3, trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP.Long Xuyên (An Giang), cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Xuyên đang tiếp tục xác minh, truy tìm nghi can giả danh nhà sư để lừa đảo 20 tấn sắt, trị giá 315 triệu của một doanh nghiệp trên địa bàn TP.Long Xuyên.