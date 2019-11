An Giang: Xe tải tông 6 xe máy đang dừng đèn đỏ, 4 người cấp cứu

Khoảng 7 giờ 45 ngày 9.11, xe tải BS 68C - 024.23 do tài xế Phan Quốc Bảo (34 tuổi, ngụ TX.Hà Tiên, Kiên Giang) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 91, theo hướng Vàm Cống đi Châu Thành.

Khi đến ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 91 với đường Lý Thái Tổ (thuộc khóm 7, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang), xe tải bất ngờ tông vào 6 xe máy đang dừng đèn đỏ

Tại hiện trường, vụ va chạm khiến nhiều xe máy bị hư hỏng nặng nằm ngổn ngang, trong đó có 1 xe máy bị cuốn vào gầm xe tải.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang có mặt tại hiện trường, phối hợp Công an TP.Long Xuyên điều tiết giao thông , khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn