An ninh nghiêm ngặt tại phiên tòa xử Đường ‘Nhuệ'

Ngày 5.1.2015, Công an TP.Thái Bình khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, nhưng 7 tháng sau đó, cơ quan này lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vì chưa xác định được nghi can và hết thời hạn điều tra. Sau khi Công an tỉnh Thái Bình bắt Đường “Nhuệ” về hành vi cố ý gây thương tích, ngày 14.4.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình ra quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự nêu trên. Ngày 21.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Đường “Nhuệ” để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích, xảy ra ngày 18.11.2014, tại trụ sở Công an P.Trần Lãm (TP.Thái Bình).