An ninh siết chặt tại phiên xét xử 6 cựu lãnh đạo, cán bộ CDC Hà Nội

Sáng 10.12, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu qua nghiêm trọng, xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội ( CDC Hà Nội ).

Sáng 10.12, TAND TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử nguyên giám đốc và nhiều lãnh đạo, cán bộ CDC Hà Nội Ảnh Trần Cường

Vụ án có 10 bị cáo, trong đó 6 người là nguyên lãnh đạo, cán bộ CDC Hà Nội , gồm: Nguyễn Nhật Cảm , nguyên Giám đốc; Nguyễn Vũ Hà Thanh, nguyên Trưởng phòng Tài chính kế toán; Nguyễn Thị Kim Dung, nguyên Trưởng phòng Tổ chức hành chính; Nguyễn Ngọc Quỳnh, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ; Hoàng Kim Thư, nguyên Kế toán trưởng; và Lê Xuân Tuấn, nguyên cán bộ.

Toàn bộ người vào tòa án đều được sát khuẩn để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 Ảnh Trần Cường

4 bị cáo còn lại trong vụ án này là Nguyễn Ngọc Nhất, nhân viên Công ty TNHH phát triển khoa học - Vitech; Đào Thế Vinh, Giám đốc Công ty TNHH vật tư khoa học và thương mại Việt Nam - MST; Nguyễn Trần Duy, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP định giá và bán đấu giá Nhân Thành; Nguyễn Thanh Tuyền, nhân viên Công ty TNHH thiết bị y tế Phương Đông. Tòa án nhân dân TP.Hà Nội cũng lập chốt kiểm soát an ninh toàn bộ người tham dự phiên xét xử Ảnh Trần Cường Trong vụ án này, các cơ quan tố tụng xác định bị cáo Nguyễn Nhật Cảm có vai trò chủ mưu, 9 bị cáo còn lại giữ vai trò đồng phạm. Các bị cáo cùng bị xét xử về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", có khung hình phạt từ 10 - 20 năm tù. Đúng 8 giờ sáng 10.12, xe chuyên dụng áp giải 10 bị cáo đến phiên tòa Ảnh Trần Cường

Từ sáng sớm, lực lượng công an đã có mặt trước và trong khu vực TAND TP.Hà Nội để đảm bảo an ninh trật tự cho phiên xét xử. Toàn bộ người vào tòa đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn và kiểm tra an ninh.

Đúng 8 giờ sáng 10.12, các bị cáo được dẫn giải bằng xe chuyên dụng đến phiên tòa, bắt đầu xét xử.