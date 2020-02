Anh hùng chống dịch sốt rét

Căn nhà nhỏ nằm mặt phố Yên Thái (TP.Hà Nội) phủ đầy giàn hoa giấy. Bà Bùi Thị Nhất (83 tuổi) ngỡ ngàng: “Lâu rồi không ai nhắc đến ông ấy” và níu cánh cổng: “Tôi vẫn quen ra ngóng. Hồi xưa, ông ấy từ chiến trường, thường về nhà vào buổi chiều”...

Đầu những năm 1980, trung tá Ngô Đình Quỳ đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm khoa Sốt rét, Viện Vệ sinh phòng dịch thuộc Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần (nay là Viện Vệ sinh phòng dịch quân đội). Thời điểm này, 2 người anh của ông đã hy sinh trong chiến tranh, chỉ còn ông và em trai đang phục vụ trong quân đội.

“Ông ấy đi khắp nơi dập dịch, chữa bệnh; không thì cũng ở lỳ trong đơn vị làm việc. Nhà cách đơn vị chỉ 4 - 5 km nhưng thi thoảng cuối tuần mới về. Trách móc thì ông ấy rầu rĩ: Bộ đội khắp nơi vừa chiến đấu vừa đối phó với dịch bệnh, bao anh em hy sinh vì sốt rét, tôi phải nghiên cứu tìm cách chữa trị”, bà Bùi Thị Nhất kể và nhớ lại: “Đầu năm 1983, ông ấy sang Campuchia. Tôi bảo: Thiếu gì người trẻ mà ông phải đi? Ông ấy trầm ngâm: Rừng thiêng nước độc, sốt rét hoành hành. Tôi phải trực tiếp sang đó ăn ở cùng anh em, mới làm được việc”.

Ngày 7.1.1979, thủ đô Phnom Penh được giải phóng nhưng Pol Pot và tàn quân chạy về phía tây ẩn náu, chống phá quân tình nguyện Việt Nam và chính quyền Campuchia non trẻ. Tháng 1.1979, Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội biên phòng - BĐBP) được giao nhiệm vụ tổ chức các đơn vị giúp bạn chiến đấu bảo vệ tuyến biên giới Campuchia - Thái Lan. Cuối tháng 2.1979, những người lính đầu tiên của Đoàn B.72 BĐBP sang đóng quân dọc biên giới thuộc 2 tỉnh Oddor Meanchey và Battambang (Campuchia).

Anh hùng lực lượng vũ trang Trần Văn Năm, nguyên Phó chỉ huy trưởng BĐBP Long An, bảo: “Hồi ấy có 2 kẻ thù là lính Pol Pot và bệnh sốt rét” và nhớ lại: “Vùng rừng núi ở đó đều là những ổ sốt rét cao. Bệnh nhân mắc, ngoài những biểu hiện chung (môi thâm, mắt vàng, da tái, sưng gan, sưng lá lách...) còn bị teo cơ, nghẹt thở, tiểu ra máu và nhiều trường hợp dẫn đến tâm thần. Ở Tiểu đoàn 214 (Trung đoàn 14 quân tình nguyện BĐBP) có lúc 100% quân số bị sốt rét; cao điểm 200 người nằm liệt. Đặc biệt có 5 trường hợp đã chữa khỏi, về lại đơn vị mắc lại và tử vong”.

Thiếu tướng Nguyễn Kim Khanh, nguyên Phó tư lệnh BĐBP, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội, nhớ lại thời điểm là Tiểu đoàn trưởng 220 thuộc Trung đoàn 14 đóng quân ở Pursat sát biên giới: Chỗ đơn vị đứng chân đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) điều tra dịch tễ từ thời Sihanouk và gạch chéo màu hồng nhạt lên bản đồ, cảnh báo cấm sinh sống. Lực lượng canh giữ biên giới thời Sihanouk khi đó 2 - 3 năm mới vào kiểm tra cột mốc rồi rút ngay. Những ngày đầu đóng quân, bộ đội ta đã giảm sức chiến đấu vì sốt rét. Bệnh nhân quá đông nên trạm xá trung đoàn chỉ tiếp nhận những ca sốt rét ác tính, sơ cứu rồi trả về đơn vị chiến đấu. “Nặng lắm mới được đưa về Phnom Penh. Quân số hy sinh do sốt rét gấp rưỡi số hy sinh trong chiến đấu”, thiếu tướng Khanh cho biết.