Ào ạt rời TP.HCM né giãn cách

Ùn ứ trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương vì giấy chứng nhận Sáng sớm 8.7, tại khu vực chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid -19 của tỉnh Tiền Giang đặt tại trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa (xã Thân Cửu Nghĩa, H.Châu Thành, Tiền Giang), hàng trăm phương tiện từ TP.HCM về phải xếp hàng chờ qua chốt. Tuy vậy, hầu hết tài xế đều kẹt lại do không trình được giấy chứng nhận âm tính Covid-19 bằng phương pháp xét nghiệm RT-PCR trong thời hạn 3 ngày. Các tài xế điều khiển xe đi ngang qua Tiền Giang để về các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre... không bị yêu cầu giấy chứng nhận như các tài xế về Tiền Giang. Tuy nhiên, do bị xe của tài xế về Tiền Giang chắn lối nên họ cũng “chôn chân” chờ đợi. Vì quá sốt ruột, các tài xế hết năn nỉ rồi cự cãi với nhân viên kiểm soát chốt. Theo Công văn 3421/UBND-KGVX của UBND tỉnh Tiền Giang, các tài xế có giấy test nhanh âm tính với Covid-19 còn trong thời hạn 3 ngày cũng không được giải quyết cho qua chốt. Đến khoảng 11 giờ ngày 8.7, ùn tắc nghiêm trọng nối dài trên 5 km cao tốc hướng từ TP.HCM về Tiền Giang nên trạm kiểm soát Thân Cửu Nghĩa buộc phải xả trạm để giải phóng phương tiện. Liên quan đến giấy chứng nhận xét nghiệm RT-PCR, một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang - nơi duy nhất tại Tiền Giang có trang bị máy xét nghiệm RT-PCR, cho biết do chỉ có 1 máy xét nghiệm RT-PCR với công suất khoảng 500 mẫu bệnh phẩm nên không thể xét nghiệm kịp thời cho người dân theo yêu cầu. L.Lang - B.Bình