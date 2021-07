Áp thấp nhiệt đới ‘đôi’ trên Biển Đông có ảnh hưởng đất liền Việt Nam?

Cho đến 7 giờ sáng nay, vùng gần tâm của 2 áp thấp nhiệt đới này đều ghi nhận sức gió mạnh nhất ở cấp 6, tương đương gió mạnh từ 39 - 49 km/giờ, giật cấp 8.

Đối với áp thấp nhiệt đới hình thành ở vùng biển đông bắc khu vực bắc Biển Đông, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 24 giờ tới nó di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão, dự báo sẽ hướng vào các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão , từ sáng mai, 7.7, vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7 - 9, giật cấp 10, sóng cao 2 - 3 m. Ven biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An từ gần sáng mai có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9. Các tỉnh phía đông Bắc bộ có đợt mưa to từ 100 - 250 mm. Trong đó, khu vực các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, bắc Trung bộ cục bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa trên 300 mm.