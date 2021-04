Bà Lâm Thị Thu Trà liên quan thế nào trong vụ án 'đại gia' Thiện Soi?

Ngày 8.4, Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi của bị can Lâm Thị Thu Trà (47 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu), vợ của nam diễn viên K.Q và bà Đặng Thị Tuyết Lan (55 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu), chị dâu của bị can Trà.