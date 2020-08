Bắc bộ sẵn sàng ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 14.8, các tỉnh Bắc bộ đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa đo được trong 24 giờ phổ biến từ 40 - 80 mm, có nơi trên 100 mm.

Đặc biệt, ngay trên khu vực các tỉnh Bắc bộ đang hình thành một vùng xoáy thấp phát triển trên độ cao 5.000 m, dự báo sẽ làm xuất hiện tổ hợp thiên tai nguy hiểm trong những ngày tới.

Dự báo từ đêm 15 - 20.8, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa to , có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 100 - 300 mm/đợt. Khu vực Đông Bắc, đáng chú ý là tỉnh Quảng Ninh, dự báo mưa rất to đến đặc biệt to, lượng mưa 350 - 500 mm/đợt, có nơi trên 600 mm/đợt.