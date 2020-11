Bắc bộ tiếp tục có rét, Trung bộ mưa lớn

Chiều 29.11, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao tiếp tục gây ra thời tiết rét ở Bắc bộ và mưa lớn ở khu vực Trung bộ.

Dự báo trong ngày và đêm hôm nay 30.11, các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất trong ngày phổ biến 15 - 18 độ C, vùng núi 12 - 15 độ, vùng núi cao dưới 11 độ C. Khu vực Hà Nội trời không mưa, trưa chiều trời nắng; trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16 - 18 độ C.

Trong ngày 29.11, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận và Tây nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo từ đêm 29.11 đến hết ngày 1.12, các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến 150 - 250 mm, có nơi trên 300 mm; riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên và Khánh Hòa có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200 - 300 mm. Các tỉnh Tây nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kéo dài đến hết ngày 30.11, với lượng mưa phổ biến 80 - 150 mm. Mưa lớn sẽ khiến vùng núi các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận và Tây nguyên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; ngập úng ở vùng trũng thấp.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 - 3 m. Khu vực bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa , có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 - 5 m. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5 - 8 độ vĩ bắc nên ở khu vực nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa và vùng biển ngoài khơi Nam bộ, có mưa rào và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khánh Hòa nhiều nơi ngập nặng, một người mất tích

Tối 29.11, theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, do mưa lớn kéo dài trong ngày, nước từ thượng nguồn các sông đổ về đã gây ngập lụt nhiều khu vực trong tỉnh. Nhiều khu vực ven sông Cái ở Nha Trang bị ngập nặng, tập trung tại các xã Vĩnh Phương, Vĩnh Trung, Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Ngọc và Vĩnh Thạnh. Tại H.Diên Khánh, khu vực bị ngập nặng nhất tại thôn Thủy Xưởng (xã Suối Hiệp); tại H.Vạn Ninh ngập cục bộ tại xã Vạn Bình, Vạn Phú... Sáng 29.11, nhóm 3 người dân đi rừng tại khu vực Thác Bay - Kèo Chò (xã Vạn Bình) đang trên đường về thì một người bị lũ cuốn mất tích. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các địa phương trên địa bàn rà soát các khu vực xung yếu để có biện pháp ứng phó, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Đến tối 29.11, các địa phương đã thực hiện sơ tán 484 hộ với 1.711 nhân khẩu; bố trí lực lượng tại 40 điểm ngầm, cầu, tràn nguy hiểm để chốt chặn, không cho người dân qua lại để đảm bảo an toàn.