Mưa lớn chồng mưa lớn, Trung bộ sẵn sàng phương án 'sống chung' với lũ

Đó là thông tin cảnh báo được đưa tại cuộc họp Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai diễn ra sáng nay, 6.10, tại Hà Nội.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết dự báo đến chiều tối nay, 6.10, vùng áp thấp trên Điển Đông sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong ngày mai, 7.10, áp thấp nhiệt đới này ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh nam Trung bộ.

Trong đó, ông Hoài nhấn mạnh, dự báo mưa lớn đến 1.000 mm ở Trung bộ là tình huống vô cùng phức tạp, sẽ gây ra lũ lụt diện rộng. Các thành viên Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai phải tập trung đôn đốc, lập đoàn kiểm tra tại các địa phương yêu cầu bảo vệ cơ sở hạ tầng trường học, bệnh viện, trạm xá, các khu vực công cộng… để làm nơi tránh trú cho người dân khi có ngập lụt kéo dài.

Đối với giao thông trong mưa lũ, ông Hoài yêu cầu Bộ GTVT phải có phương án đảm bảo sẵn sàng trong tình huống QL1A, đường Hồ Chí Minh … bị cô lập, chia cắt do lũ lụt; phối hợp với các địa phương đảm bảo an toàn cho học sinh đi học an toàn trong mưa lũ