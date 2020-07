Bắc bộ trải qua đợt nắng nóng dài nhất trong 49 năm qua

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia công bố thống kê trên vào chiều nay, 17.7, khi so sánh với chuỗi số liệu khí tượng tính từ năm 1971 đến nay.

Theo thống kê của các chuyên gia dự báo thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 6, thời tiết nắng nóng xảy ra ở Bắc bộ và các tỉnh miền Trung với nhiều ngày nắng nóng diện rộng.

Cụ thể, ở các tỉnh Bắc bộ, nắng nóng diện rộng xuất hiện khoảng 21 ngày, riêng thủ đô Hà Nội (tại trạm Hà Đông) ghi nhận 26 ngày nắng nóng. Đây được đánh giá là đợt nắng nóng kéo dài nhất từ năm 1971 đến nay.

Còn ở các tỉnh miền Trung, trong tháng 6 có tới 27/31 ngày nắng nóng diện rộng, với ngưỡng nhiệt 36 - 39 độ C. Trong đó, tại Đô Lương (Nghệ An) có nhiệt độ cao nhất là 41,2 độ C; tại Hương Khê (Hà Tĩnh) là 41,1 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 6, nền nhiệt độ trung bình trên cả nước đều cao hơn so với nền chung từ 1 - 2 độ C. Trong đó khu vực Tây Bắc cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 - 2 độ C; Việt Bắc, đồng bằng Bắc bộ và bắc Trung bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,5 - 2,5 độ C, có nơi 3 độ C.

Các tỉnh trung Trung bộ có nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 - 2 độ C; khu vực nam Trung bộ và Tây nguyên cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,5 độ C.

Các tỉnh Nam bộ là nơi có sự biến động nhiệt độ ít nhất, nhưng cũng cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1 độ C.

Bắc bộ còn nắng nóng đến hết ngày 19.7

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ nay đến hết ngày 19.7, thời tiết tại Bắc bộ duy trì nắng nóng với nền nhiệt phổ biến từ 34 - 37 độ C, khu vực đồng bằng và Hòa Bình nắng nóng gay gắt 37 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa giông , các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang có khả năng mưa to đến rất to.

Dự báo từ 19 - 22.7, Bắc bộ mưa ở nhiều nơi, trung du và vùng núi có mưa to đến rất to, nắng nóng kết thúc.

Từ ngày 23 - 25.7, nắng nóng xuất hiện trở lại các tỉnh ở đồng bằng và trung du Bắc bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.