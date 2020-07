Hà Nội nắng nóng gay gắt trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Theo ông Trần Quang Năng, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng, kết hợp với hệ thống gió tây gây hiệu ứng phơn, thời tiết ở khu vực Hà Nội và các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc bộ trong các ngày từ 17 - 19.7 có nắng nóng gay gắt. Dự báo nhiệt độ ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 37 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tuy nhiên, đây sẽ chỉ là nhiệt độ tiêu chuẩn đo trong lều khí tượng, còn khi di chuyển ngoài đường, cộng hưởng với hiệu ứng mặt đường bê tông, trải nhựa, nhiệt độ thực tế có thể cao hơn từ 2 - 4 độ C.

Ông Trần Quang Năng khuyến cáo, trong điều kiện thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phụ huỵnh đưa con đi thi cần có các biện pháp chủ động phòng tránh nóng, giải nhiệt cho con em.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong những ngày nắng nóng, chỉ số tia UV tại Hà Nội luôn có giá trị từ 8 - 10, với nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người, khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.