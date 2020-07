Dự báo thời tiết hôm nay 17.7.2020: Bắc bộ mưa giông kéo dài

Theo bản tin phát lúc 2 giờ 30 ngày 17.7, trong 6 giờ qua, khu vực vùng núi Bắc bộ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to cục bộ tại một số điểm thuộc tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang và Hòa Bình như: Nậm Ban (Lai Châu) 48,6 m; Cao Phong (Hòa Bình) 44,4 mm; Sín Thầu (Điện Biên) 26,8 mm; Việt Lâm (Hà Giang) 100,4 mm; Linh Hồ (Hà Giang) 50,2 mm…

Dự báo trong khoảng 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang và Hòa Bình tiếp tục có mưa dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10 - 15 mm, có nơi trên 20 mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cao tại một số khu vực thuộc các huyện Mường Tè, Sìn Hồ (Lai Châu); Mường Nhé (Điện Biên); Vị Xuyên (Hà Giang).

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cao tại một số khu vực thuộc các huyện Tam Đường, Phong Thổ, Tân Uyên, Than Uyên, Nậm Nhùn (Lai Châu); Tủa Chùa, Mường Chà, Tuần Giáo (Điện Biên); Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Bắc Quang, Quản Bạ, Yên Minh (Hà Giang); Cao Phong, Mai Châu, Đà Bắc, Kim Bôi (Hòa Bình).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1

oC; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có oC, có nơi trên 39oC. Trưa 16.7, ở các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 37C; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt , có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38C, có nơi trên 39C.

Dự báo, ngày hôm nay (17.7), do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37oC, có nơi trên 37oC; riêng các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38oC, có nơi trên 39oC. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40 - 55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35oC từ 10 - 18 giờ.

Khu vực Hà Nội có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38oC. Nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt có khả năng kéo dài đến ngày 19.7 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39oC.

Cảnh báo, ngày 18 - 19.7 nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt có khả năng gia tăng ở Bắc bộ. Các tỉnh Trung Bộ nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao; nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Ngày hôm nay, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8 - 10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1.