Bắc bộ, Trung bộ chìm trong ‘chảo lửa’, Hòa Bình, Thanh Hóa nóng 41,2 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong hôm nay 3.6, nắng nóng đặc biệt gay gắt tiếp tục bao phủ diện rộng ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ. Nhiệt độ cao nhất cập nhật ở các trạm khí tượng Bắc bộ, Trung bộ phổ biến đều trên 40 độ C.

Trong đó, tại Hòa Bình và Thanh Hóa có nhiệt độ cao nhất lên tới 41,2 độ C . Còn tại Ninh Bình và Yên Bái là 40,3 độ C.

Nắng nóng đặc biệt gay gắt và độ ẩm không khí ở ngưỡng thấp phổ biến trong ngày từ 40 - 60 % khiến người ra đường có cảm giác như trong “chảo lửa”.

Do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp bị nén và đẩy dần xuống Bắc bộ kết hợp với hiệu ứng phơn. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên trong ngày mai 4.6, tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, nắng nóng kéo dài trong những ngày vừa qua khiến các tỉnh Trung bộ có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng