Bắc Giang: Nghịch tử đánh chết bố đẻ bằng chấn song cửa

Tối 9.3, trao đổi với Thanh Niên, một chỉ huy Đội điều tra trọng án Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Tất Cường (33 tuổi, trú xã Hoàng An, H.Hiệp Hòa, Bắc Giang) để làm rõ hành vi giết người