Giám định tâm thần tên cướp đâm người phụ nữ trọng thương rồi quay lại theo dõi

Sáng 8.3, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết liên quan đến vụ chặn xe đâm một phụ nữ trọng thương trong đêm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Trung (22 tuổi, ngụ thôn Lãnh An, xã Quế Long, H.Quế Sơn, Quảng Nam).