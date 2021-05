Bắc Giang phạt F1 cố thủ trong nhà không đi cách ly 10 triệu đồng

Chiều 27.5, trao đổi với Thanh Niên, ông Đặng Đình Hoan, Chủ tịch UBND TP.Bắc Giang (Bắc Giang), cho biết ông vừa ký quyết định xử phạt hành chính bà Phạm Thị Quế (44 tuổi, trú P.Trần Nguyên Hãn, TP.Bắc Giang) với số tiền 10 triệu đồng về hành vi trốn tránh áp dụng biện pháp cách ly y tế, quy định tại điểm b khoản 1 điều 11 Nghị định 117.

Trước đó, bà Nguyễn Hải Yến, Chủ tịch UBND P.Trần Nguyên Hãn, cho biết cơ quan này nhận được thông tin từ H.Yên Dũng (Bắc Giang) về việc bà Quế và bố đã tiếp xúc với 1 ca mắc Covid-19 ở xã Yên Lư (H.Yên Dũng). Ngay trong sáng 26.5, UBND P.Trần Nguyên Hãn đã thành lập tổ truy vết tới nhà bà Quế để làm việc.

Lực lượng chức năng huy động xe thang để phục vụ việc cưỡng chế F1 đi cách ly Ảnh CTV

Tại buổi làm việc, ông T. (bố bà Quế) thừa nhận đã tiếp xúc với F0, tuy nhiên, bà Quế thì nhất định nói mình không tiếp xúc. Sau khi đưa ra những biên bản làm việc của bà Quế với cơ quan chức năng H.Yên Dũng vào ngày 15.5, khẳng định 2 bố con bà Quế đã tiếp xúc với F0, thì bà Quế mới thừa nhận, đồng ý đi cách ly.

Khoảng 16 giờ chiều 26.5, lực lượng chức năng tới nhà thông báo quyết định đưa 2 bố con bà Quế đi cách ly, tuy nhiên, bà Quế lúc này giở nhiều trò để “hoãn binh”, đóng cửa cố thủ trên tầng 3.

“Bà Quế theo đạo đức chúa trời đã lâu. Sau khi nhận quyết định cách ly, bà Quế viện lý do xin thời gian đi cầu chúa. Bà Quế cúng bái, gào thét trên tầng 3 mấy tiếng đồng hồ xong lại viện lý do đến tháng, phải vệ sinh, sắp sửa quần áo,... và nhiều lý do khác. Bố, mẹ và em trai bà Quế thuyết phục cũng không được”, bà Yến cho hay.

Trước tình hình này, UBND P.Trần Nguyên Hãn đã xin chi viện từ Công an TP.Bắc Giang và lên phương án cưỡng chế. Lực lượng chức năng đã triển khai 2 mũi, một mũi thuyết phục bên dưới và một mũi canh giữ ở ban công ngoài tầng 3, đề phòng trường hợp bà Quế nhảy lầu.

Đến khoảng 20 giờ 30 tối 26.5, lực lượng chức năng đã quyết định phá cửa, áp giải bà Quế xuống xe, cùng bố đi cách ly tập trung.

Ngay sau khi cưỡng chế, đưa bà Quế đi cách ly tập trung, UBND P.Trần Nguyên Hãn đã có báo cáo, đề xuất UBND TP.Bắc Giang xử lý bà Quế về 2 hành vi vi phạm hành chính, trong đó có hành vi trốn tránh áp dụng biện pháp cách ly y tế , mức phạt từ 5 - 10 triệu đồng.