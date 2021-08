Bạc Liêu: Bắt giam kẻ kéo đồng bọn, mang dao, gậy gộc chống đối lực lượng kiểm dịch

Ngày 15.8, Cơ quan CSĐT Công an TX.Giá Rai (Bạc Liêu) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Sơn (31 tuổi, ngụ khóm 4, P.1, TX.Giá Rai) để điều tra về hành vi chống đối người thi hành công vụ . Khám xét nơi ở của Sơn, lực lượng công an thu giữ nhiều loại hung khí tự chế.