Bạc Liêu: Thành lập thêm khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 15.8, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, đã ký quyết định thành lập Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu (Khu đô thị mới Hoàng Phát, P.1, TP.Bạc Liêu) với quy mô 400 giường.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp quản, đưa vào sử dụng cơ sở vật chất hiện có của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu để tổ chức cách ly tập trung. Đồng thời, chủ trì tổ chức triển khai khu cách ly tập trung đảm bảo đầy đủ các cơ sở vật chất, hậu cần, nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt cho các trường hợp được cách ly và đội ngũ, lực lượng phục vụ tại khu cách ly.

Đối với Sở Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm việc cách ly triệt để theo hướng dẫn của Bộ Y tế tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly; đảm bảo nhân lực, phương tiện, thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế cho khu cách ly; tiếp nhận, phân loại, quản lý, kiểm tra theo dõi người cách ly để kịp thời phát hiện những ca bệnh (F0) và vận chuyển về bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế. Song song đó, chỉ đạo bộ phận y tế tổ chức thăm khám hằng ngày, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; lấy mẫu bệnh phẩm để x ét nghiệm Covid-19 cho các trường hợp cách ly và lực lượng phục vụ theo định kỳ.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng giao cho Công an tỉnh tổ chức lực lượng, phương tiện đảm bảo an toàn cho quá trình tiếp nhận, vận chuyển, thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, canh gác, kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không để trường hợp nào đi ra khỏi khu vực cách ly khi chưa có quyết định của cấp thẩm quyền; đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho khu vực cách ly. UBND TP.Bạc Liêu thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân khu vực có khu cách ly tập trung chấp hành các quy định về cách ly, đồng thời phối hợp tạo điều kiện tốt nhất để khu cách ly tập trung vận hành, hoạt động theo quy định.

Bạc Liêu tiếp tục giãn cách xã hội thêm 7 ngày, từ 0 giờ ngày 16.8 Ngày 15.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu là Phạm Văn Thiều ký quyết định về việc kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, Bạc Liêu sẽ kéo dài thời gian áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 7 ngày, thời gian thực hiện kể từ 0 giờ ngày 16.8. Ông Phạm Văn Thiều yêu cầu, trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, cần chấp hành nghiêm, thực chất, hiệu quả, chặt chẽ hơn những quy định về giãn cách xã hội, đảm bảo gia đình cách ly với gia đình, “ai ở đâu thì ở đó” . Trường hợp không thực hiện nghiêm hoặc thực hiện không hiệu quả, chưa được kiểm soát được dịch bệnh thì bắt buộc phải kéo dài thêm thời gian thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao. Tăng cường việc xét nghiệm sàng lọc Covid-19 , nhất là tại các địa bàn, các doanh nghiệp có nguy cơ cao, phát huy tối đa công suất xét nghiệm theo sự hướng dẫn, hỗ trợ của Tổ công tác Bộ Y tế nhằm kịp thời phát hiện, đưa các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng nhanh nhất có thể.