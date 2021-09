Bạc Liêu: Chống đối lực lượng phòng chống dịch Covid-19, hai anh em ruột lãnh án tù

Sau đó, Nhựt chạy xe về nhà, gọi cho anh ruột là Nguyễn Hoàng Sơn nói về vụ việc trên. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Nhựt tiếp tục chạy xe lại chốt chửi bới, xúc phạm và thách thức lực lượng chức năng. Lúc này, Sơn mang theo dao tự chế đến chốt, dùng lời lẽ thô tục xúc phạm, xông vào đe dọa những người làm nhiệm vụ. Tiếp đó, Nhựt giật dao của Sơn đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã kịp thời tránh mặt và trình báo Công an TX.Giá Rai cử cán bộ đến giải quyết. Khi lực lượng công an đến, Sơn và Nhựt dùng cây sắt và dao để phản kháng. Khi bị công an truy đuổi, cả 2 bỏ lại xe máy và hung khí nhảy xuống sông tẩu thoát. Sau đó, công an huy động lực lượng bắt giữ.