Thay đổi tội danh với bị can Hồ Hữu Nhân, người tự xưng 'Ban chỉ đạo Q.7'

Trước đó, ngày 1.9, Công an Q.7 khởi tố Hồ Hữu Nhân về hành vi "giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác". Sau gần một tháng điều tra, CQĐT cho biết có căn cứ xác định hành vi của bị can không phạm vào tội đã bị khởi tố trước đó. Vì vậy Cơ quan CSĐT Công an Q.7 ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can. Quyết định này đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, khoảng 16 giờ 20 ngày 29.8, bị can Nhân đi cùng vợ đến siêu thị tại Trung tâm Aeon Citimart Garden (Q.7) để mua sữa cho con. Tại đây, nhân viên siêu thị tại Trung tâm Aeon Citimart không cho Hồ Hữu Nhân vào và hướng dẫn đặt hàng online do tình hình dịch Covid-19 . Bị can Nhân sau đó bực tức, có lời lẽ lớn tiếng với nhân viên siêu thị cũng như bảo vệ D. Khi bảo vệ khuyên can, Hồ Hữu Nhân phản ứng, thách thức. Chưa dừng lại, Hồ Hữu Nhân tiếp tục kéo khẩu trang xuống khỏi mặt, tiếp tục đối đáp với bảo vệ: “Tôi là Ban chỉ đạo Q.7... Tôi là địa phương ở đây nè. Tôi quản lý địa bàn ở đây nè. Ông biết tôi không?”. Và Hồ Hữu Nhân còn hù dọa sẽ gọi công an xuống làm việc.