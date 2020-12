Bạc Liêu: Tạm giữ nghi phạm bắn phó công an phường bị thương

Chiều 8.12, Cơ quan CSĐT Công an TX.Giá Rai (Bạc Liêu) cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Hữu Lực (40 tuổi, ở xã Phong Thạnh Tây B, H.Phước Long) do có hành vi dùng súng bút tự chế bắn làm một phó công an phường bị thương

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 7.12, lực lượng Công an P.Hộ Phòng (TX.Giá Rai) tổ chức vây bắt điểm đá gà ăn tiền trái phép tại khu vực Đập Nhỏ, khóm 1, P.Hộ Phòng. Các nghi can bỏ chạy tán loạn, không bắt được người nào, lực lượng chỉ tạm giữ được 1 con gà.

Một đầu đạn công an thu giữ trong lúc truy bắt Huỳnh Hữu Lực ẢNH: CTV

Tuy nhiên, đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Huỳnh Hữu Lực bất ngờ vào trụ sở Công an P.Hộ Phòng tìm đại úy Phan Văn Đúng (37 tuổi, Phó công an P.Hộ Phòng) để xin lại con gà nhưng không gặp đại úy Đúng nên Lực bỏ về.

Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày (7.12), Lực tiếp tục đến trụ sở Công an P.Hộ Phòng, khi thấy đại úy Đúng, thì Lực bất ngờ lấy súng bút tự chế thủ sẵn trong người, bắn 1 phát trúng vào vùng đầu đại úy Đúng. Lực tiếp tục nạp đạn định bắn phát thứ 2 nhưng lực lượng công an viên đến hỗ trợ và bắn 1 phát súng chỉ thiên. Lực leo qua hàng rào bỏ chạy, làm rơi cây súng bút tự chế cùng 2 viên đạn ngoài hàng rào. Công an truy đuổi, bắt được anh ta gần trụ sở.

Qua khám xét xe của nghi phạm , lực lượng công an phát hiện, thu giữ 1 cây dao tự chế, 1 bình xịt hơi cay, 1 hộp chứa chất tinh thể rắn (nghi là ma túy đá).

Súng bút bi tự chế được công an thu giữ trong lúc truy bắt Huỳnh Hữu Lực ẢNH: CTV

Đại úy Đúng sau khi bị bắn bị thương, được huyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu. Theo bác sĩ Nguyễn Chí Thanh, Phó giám đốc Bệnh viện này, khoảng 10 giờ ngày 8.12, đã phẫu thuật xong, lấy đầu đạn ra khỏi đầu đại úy Đúng. Theo bác sĩ Thanh, vết thương bên trái thái dương đại úy Đúng là 2 cm, đầu đạn di chuyển xuống cơ thái dương dài 8 em. Rất may đầu đạn khi chạm vào đầu bị lệch sang bên trái và dính vào phần mềm, không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện sức khỏe đại úy Đúng tạm ổn định.

Cùng ngày, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và Công an TX.Giá Rai đã đến bệnh viện thăm hỏi và động viên đại úy Đúng. Công an TX.Giá Rai đã hỗ trợ đại úy Đúng 5 triệu đồng. Vụ việc đang được Công an TX.Giá Rai tiếp tục điều tra, làm rõ.