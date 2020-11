TP.HCM: Khống chế người nghi ngáo đá, một trung úy công an bị thương

Ngày 4.11, Công an P.11 (Q.3) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Đình Bảo (27 tuổi, ngụ Q.3) để điều tra hành vi “ chống người thi hành công vụ ”. Một cán bộ công an bị thương khi khống chế Bảo.

Nhận được tin báo, Công an P.11 (Q.3) cử 2 cán bộ công an và bảo vệ dân phố xuống hiện trường xử lý. Tuy nhiên, Bảo không chấp hành mà còn la lớn thách thức lực lượng chức năng rồi bỏ vào trong phòng trọ.

2 cán bộ công an tiếp cận khống chế Bảo, trong lúc giằng co, trung úy Lê Hoàng Dương bị Bảo làm té ngã, gây thương tích . Sau đó, Bảo bị lực lượng chức năng khống chế, còn trung úy Dương được đưa đi cấp cứu, được chẩn đoán là gãy tay phải.

Kiểm tra nơi ở của Bảo, lực lượng chức năng thu giữ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Tại cơ quan công an, qua kiểm tra nhanh cho thấy Bảo dương tính với ma túy . Qua làm việc, Bảo cũng thừa nhận hành vi sử dụng ma túy. Công an P.11 đã bàn giao vụ việc cho Công an Q.3 tiếp tục xử lý.