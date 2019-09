Bác sĩ nghỉ việc ở bệnh viện công vì thu nhập

Ngày 25.9, theo thông tin từ Sở Y tế Cà Mau, từ năm 2015 đến năm 2019 ngành y tế tỉnh này có 149 bác sĩ nghỉ việc ở bệnh viện công. Riêng 9 tháng năm 2019, có đến 20 bác sĩ nghỉ việc ở bệnh viện công , đi làm cho các bệnh viện, phòng khám tư.

Theo nhận định của ngành y tế, nguyên nhân là do thu nhập ở bệnh viện công quá thấp so với vật giá hiện nay và chênh lệch thu nhập quá cao so với y tế tư nhân.

Ngoài ra, còn một nguyên nhân là do tình trạng làm việc thường căng thẳng, nhiều nơi thiếu nhân lực. Môi trường làm việc không đủ điều kiện để phát huy năng lực như trang thiết bị chưa đáp ứng nhu cầu phát huy tay nghề, thiếu chế độ ưu đãi

Sở Y tế Cà Mau cũng đưa ra thêm 1 nguyên nhân bác sĩ ở địa phương này rời bệnh viện công là trong quá trình đi học nâng cao chuyên môn ở TP.HCM, một số bác sĩ được các bệnh viện phòng khám nơi đó mời làm việc với mức lương cao và trang thiết bị hiện đại.