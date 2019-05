Một năm 31 bác sĩ bỏ bệnh viện công ở Cà Mau vì thu nhập thấp

Theo đánh giá của Sở Y tế tỉnh Cà Mau, nguyên nhân bác sĩ nghỉ việc là do lương thấp so với vật giá hiện nay, và sự chênh lệch thu nhập quá thấp so với y tế tư nhân.

Ngoài ra, việc bị người nhà bệnh nhân hành hung trong cơ sở y tế công lập xảy ra nhiều hơn, điều kiện để phát huy năng lực chưa đáp ứng, thiếu các trang thiết bị... cũng là các nguyên nhân khiến bác sĩ bệnh viện công nghỉ việc.

Trước đó, từ đầu năm 2015 đến cuối tháng 3.2018, toàn tỉnh đã có 105 viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập nghỉ, bỏ việc (97 trường hợp là bác sĩ và 8 dược sĩ). Trong số đó, có 38 bác sĩ chuyên khoa 1, 1 bác sĩ chuyên khoa 2, 2 thạc sĩ và 4 dược sĩ chuyên khoa 1.