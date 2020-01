Bạn đọc thời @

Ngoài việc sử dụng mạng xã hội như “cánh tay nối dài”, Báo Thanh Niên còn “thiết kế” phương thức kết nối nội bộ thông qua “hệ sinh thái” của báo. Theo đó, những sự quan tâm mang tính thời sự của BĐ thể hiện qua bình luận trên ấn phẩm báo điện tử sẽ được tổng hợp để đăng hằng ngày trên báo in ở mục Lăng kính bạn đọc. Những sự việc được quan tâm trên mạng xã hội sẽ được phối kiểm, phát triển thêm để đăng trên mục Nóng trên mạng xã hội của báo in. Ngược lại, những tin bài đặc sắc, “thửa riêng” của báo in cũng sẽ được bổ sung thêm video để đăng trên báo điện tử, truyền hình Thanh Niên...