'Bàn tay trái' của bị can Nguyễn Hữu Linh có làm thay đổi bản chất vụ án?

Ngày 19.7, Cơ quan CSĐT Công an Q.4 đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” liên quan đến bị can Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND TP.Đà Nẵng). Qua đó, Cơ quan CSĐT tiếp tục đề nghị Viện KSND Q.4 truy tố Nguyễn Hữu Linh phạm tội “ dâm ô đối với người dưới 16 tuổi ”.

Xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh vì hành vi dâm ô trong thang máy

Trước đó, ngày 25.6, TAND TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và trả hồ sơ để điều tra bổ sung, đề nghị giám định lại video clip, làm rõ bàn tay trái của Nguyễn Hữu Linh đã làm gì, có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của cháu bé không.

Kết luận điều tra bổ sung nêu ngày 11.7.2019, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM có Kết luận giám định bổ sung số 1215/KLGĐ-TT nêu: Không đủ cơ sở kết luận giám định trong khoảng thời gian lúc 21 giờ 10 phút 11 giây đến 21 giờ 10 phút 18 giây (theo giờ hệ thống camera như trong tập tin video cần giám định) bàn tay trái của Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của cháu bé hay không.

Ngoài ra, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM đã có công văn số 690/PC09-Đ3 trả lời nguyên nhân do hình ảnh khuất khỏi tầm quan sát camera. Đối với các giám định còn lại do Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM thực hiện trước đó để Công an Q.4 làm căn cứ xác định hành vi đều chính xác, khách quan.

Không làm thay đổi bản chất vụ án

Đó là khẳng định của một số chuyên gia pháp luật liên quan đến kết luận giám định bổ sung.

Các chuyên gia pháp luật này đã phân tích tình huống khi không đủ cơ sở kết luận bàn tay trái của Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của cháu bé hay không, thì liệu các hành vi ôm hôn của bị can Linh (được mô tả trong kết luận điều tra hay cáo trạng trước đây - PV) có đủ cơ sở để buộc tội ông Linh dâm ô?

Luật sư (LS) Lê Quang Vũ (Đoàn LS TP.HCM) phân tích, bàn tay trái của bị can Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước của cháu bé hay không, không quan trọng. Nếu làm rõ được chi tiết này thì càng tốt, còn không, không ảnh hưởng đến bản chất vụ án.

Những chứng cứ vật chất là hình ảnh camera ghi lại hành vi sàm sỡ của ông Linh cũng như sự hoảng sợ của cháu bé, có căn cứ để xác định giữa ông Linh và cháu bé không có quen biết, không phải là hành vi “nựng” (thể hiện sự âu yếm) như ông Linh nói. Căn cứ vào cường độ tấn công nạn nhân, 3 lần thực hiện các động tác ôm, hôn rồi tiếp tục kéo vào để ôm, hôn, cho thấy ông Linh đang cố thực hiện hành vi để thỏa mãn tình dục (ở mức độ không để giao cấu), đủ dấu hiệu cấu thành tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Ngoài ra, theo LS Vũ, mức độ ôm hôn liên tục, không được sự đồng ý của cháu bé , làm cháu bé hoảng sợ còn nguy hiểm hơn việc tay của Nguyễn Hữu Linh có chạm vào cơ thể phía trước cháu bé hay không.

Một kiểm sát viên cho biết hành vi dâm ô không chỉ là việc "tay có chạm vào phần trước cơ thể hay không" mà là một chuỗi hành vi liên tục ôm hôn, không được sự đồng ý của cháu bé và làm cháu bé hoảng sợ.

Tương tự, LS Bùi Quốc Tuấn (Đoàn LS TP.HCM) cũng khẳng định hình ảnh từ camera cho thấy khi vào thang máy, ông Linh đã bỏ các thao tác trên điện thoại, rồi lao vào ôm hôn cháu bé.

“Góc quay cũng thể hiện rõ, hành vi của ông Nguyễn Hữu Linh là có tính chất thô bạo vào các vị trí trên cơ thể bé gái bị tác động là môi, má và động tác kéo vào ôm hôm. Môi, má đều là những bộ phận, những vùng cơ thể có khả năng gây kích thích tình dục ở con người. Các hành vi này của ông Linh đều làm thỏa mãn tình dục của ông ta”, LS Tuấn nêu.