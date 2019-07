Lăng kính Bạn đọc: Không rõ 'bàn tay trái', có xử được tội dâm ô ?

Kết luận giám định bổ sung nêu không đủ cơ sở xác định bàn tay trái của bị can Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước của cháu bé hay không, khiến bạn đọc Báo Thanh Niên tranh luận dữ dội xung quanh việc: Kết luận giám định liệu có làm thay đổi cáo buộc tội dâm ô đối với bị cáo?

“Nguồn cơn” dẫn đến tranh luận là bởi có những ý kiến cho rằng nếu không làm rõ “bàn tay trái” của bị can có đụng vào cơ thể nạn nhân hay không sẽ làm yếu chứng cứ cáo buộc tội dâm ô . Tuy nhiên, sau khi có kết luận giám định bổ sung, Cơ quan CSĐT Công an Q.4 (TP.HCM) tiếp tục bảo lưu quan điểm, đề nghị Viện KSND Q.4 truy tố bị can Nguyễn Hữu Linh, cựu Phó viện trưởng Viện KSND TP.Đà Nẵng, tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.