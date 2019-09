Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai có đến 4 lãnh đạo bị kỷ luật

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 tại một số Đảng bộ, tổ chức Đảng cơ sở còn hình thức, chưa bảo đảm theo quy định. Tình trạng khiếu kiện, tranh chấp đất đai, xây dựng trái phép diễn biến phức tạp; hiệu quả thanh tra, kiểm tra chưa cao; tình trạng suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống vẫn còn xảy ra ở một số cán bộ, đảng viên, có cả đảng viên là lãnh đạo...

Ông Phan Đình Trạc cũng đánh giá Đồng Nai là một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước, đặt ra nhiều áp lực lớn về an sinh xã hội, về môi trường và an ninh trật tự, đặc biệt là phòng chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” đối với cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Trưởng ban Nội chính T.Ư cho rằng, ở đâu kinh tế phát triển thì ở đó có nhiều ưu điểm, nhưng cũng kéo theo nhiều vấn đề phức tạp về mặt cán bộ, về trật tự, an sinh xã hội.