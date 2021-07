Bản tin tình hình Covid-19 hôm nay 18.7: Làm sạch 'vùng đỏ', giữ chặt 'vùng xanh' an toàn

Bản tin dịch Covid-19 tối 18.7.2021 cho biết cả nước có thêm 2.828 ca mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân trong ngày lên 5.926 bệnh nhân Covid-19. Trong ngày 18.7 có 355 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Thông tin về 5.926 ca mắc mới được công bố trong ngày 18.7 gồm:

+ 5.887 ca ghi nhận trong nước, trong đó 4.960 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Gồm TP.HCM (4.692), Bình Dương (345), Đồng Nai (147), Đồng Tháp (101), Long An (89), Khánh Hoà (60), Phú Yên (55), Đà Nẵng (46), Tây Ninh (42), Hà Nội (42), Bà Rịa-Vũng Tàu (41), Vĩnh Long (38), Bình Thuận (37), Tiền Giang (31), Cần Thơ (26), Kiên Giang (19), Bến Tre (17), Hưng Yên (13), Bình Phước (7), Bình Định (6), Nghệ An (5), Sóc Trăng (4), Bắc Ninh (4), Quảng Ngãi (4), Ninh Thuận (4), An Giang (3), Bắc Giang (2), Hà Nam (2), Đắk Nông (1), Lâm Đồng (1), Thừa Thiên Huế (1), Đắk Lắk (1), Hải Phòng (1).