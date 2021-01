Băng giá, mưa tuyết gây nhiều thiệt hại ở vùng cao phía bắc

Cập nhật về thiệt hại trong đợt rét hại vừa qua, ông Nguyễn Thành Công, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Sơn La, cho biết toàn tỉnh ghi nhận có 98 con trâu, bò và ngựa chết rét. Gia súc bị chết rét tập trung chủ yếu tại các xã Tà Xùa, Háng Đồng, Làng Chếu, Xím Vàng (H.Bắc Yên). Đây cũng là khu vực có nhiệt độ dưới 0 độ C, băng giá phủ dày đặc liên tục trong các ngày 9 - 10.1. Ông Công nhận định thiệt hại do rét hại tiếp tục gia tăng khi thời tiết cực đoan băng giá, độ ẩm cao làm gia súc dễ nhiễm bệnh. Hiện Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La cử 3 đoàn xuống các địa phương hướng dẫn người dân chống rét cho người, bảo vệ đàn gia súc, sản xuất nông nghiệp và tiếp tục thống kê thiệt hại.

Ngày 12.1, tỉnh Điện Biên tiếp tục ghi nhận có băng tuyết với mật độ dày xảy ra ở xã A Pa Chải, Sín Thầu (H.Mường Nhé). Theo thống kê của Sở NN-PTNT tỉnh Điện Biên, các đợt rét liên tục trong thời gian qua đã làm 91 con gia súc bị chết rét với tổng thiệt hại kinh tế hơn 1,2 tỉ đồng.

Còn tại TX.Sa Pa (Lào Cai), sau nhiều ngày bị băng giá đông cứng, nhiều diện tích rau, hoa bắt đầu héo úa, hư hỏng. Trao đổi với Thanh Niên, ông Vũ Xuân Quý, Trưởng phòng Kinh tế TX.Sa Pa, cho hay thống kê đến trưa 12.1, TX.Sa Pa ghi nhận 61 con gia súc bị chết rét, ước tính tổng thiệt hại trên 1 tỉ đồng. Ngoài ra, 18 ha rau màu và hơn 1.000 chậu địa lan được các hộ chuẩn bị đưa ra thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu bị ảnh hưởng, thiệt hại.

Cũng theo ông Quý, để giảm thiểu tối đa thiệt hại trong chăn nuôi do thời tiết rét hại, TX.Sa Pa khuyến cáo người dân di chuyển gia súc xuống các xã vùng thấp tại H.Bát Xát và TP.Lào Cai có thời tiết ấm hơn để tránh rét. Nhưng thực tế, số lượng di chuyển được không đáng kể so với tổng đàn trên 13.500 con. “Dự báo sau 4 - 5 ngày sau khi băng, tuyết tan sẽ vẫn còn tình trạng trâu, bò chết rét, hiện các đoàn công tác của TX.Sa Pa đang tỏa đi cơ sở để hướng dẫn, hỗ trợ người dân tập trung chống rét cho đàn gia súc nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do rét hại này gây ra”, ông Quý nói.

Vùng cao vẫn còn rét hại, băng giá

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ lúc 6 giờ sáng 12.1 ở nhiều vùng núi phía bắc vẫn rất thấp, ở độ âm. Cụ thể, tại Sa Pa (Lào Cai) là -1,6 độ C; Pha Đin (Điện Biên) -0,4 độ C. Còn tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn), sau nhiều ngày dưới 0 độ C, nhiệt độ đã nhích lên 0,8 độ C. Ở các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và bắc Trung bộ, trời ấm hơn khi nhiệt độ phổ biến tăng lên mức trên 10 độ C.

Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên từ ngày 7 - 11.1, Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng. Tại Mẫu Sơn (Lạng sơn) ghi nhận nhiệt độ thấp nhất là -3,4 độ C; tại Sa Pa (Lào Cai) là -2,1 độ C. Trong đợt không khí lạnh mạnh này, băng giá được ghi nhận xuất hiện tại nhiều vùng núi cao các tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang , Lào Cai, Sơn La, Yên Bái. Đặc biệt tại vùng núi cao phía tây Nghệ An; khu vực xã Y Tý (H.Bát Xát) và TX.Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã có mưa tuyết dày.

Ông Thành cho biết thêm dự báo trong 2 - 3 ngày tới, thời tiết các tỉnh Bắc bộ chuyển sang trạng thái rét khô. Ban ngày trời có nắng, nhiệt độ phổ biến từ 16 - 18 độ C. Thời tiết rét nhất về đêm và sáng sớm khi nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 7 - 10 độ C. Còn tại các tỉnh vùng núi phía bắc, thời tiết sẽ vẫn còn rét hại trong những ngày tới, nhiệt độ phổ biến từ 4 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C vẫn còn có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Chia sẻ nhận định về thời tiết từ nay đến dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, ông Thành thông tin sau đợt không khí lạnh mạnh tăng cường ngày 10 - 11.1 gây mưa tuyết ở khu vực vùng núi thì khoảng ngày 17 - 18.1 sẽ có thêm một đợt gió mùa đông bắc mạnh nữa ảnh hưởng đến nước ta. Dự báo đợt gió mùa đông bắc tới đây cũng có thể gây ra một đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc bộ, các tỉnh Bắc Trung bộ. Nhưng sau đó, thời tiết các tỉnh Bắc bộ sẽ ấm dần, khoảng thời gian sau ngày 20.1 vẫn có các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta nhưng cường độ không mạnh như các đợt gây ra băng giá, mưa tuyết vừa qua, chủ yếu gây ra các đợt rét đậm, rét hại ngắn khoảng 2 - 3 ngày.